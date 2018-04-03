Bir "Adam" düşünün..

İkinci Yeni şiir akımının önderlerinden.. Şiirleri ve şiir kitaplarıyla, ulusal, uluslararası aldığı ödüller saymakla bitmez.

Yazar.. Öyküleri, anıları, romanları da sayısız, aldığı ödülleri de..

Çevirmen.. Euripides'ten Shakespeare'a.. Çehov'dan İonescu'ya.. Arthur Miller'den, Bertold Brecht'e.. Steinbeck'ten, İbsen'e.. 30 çeviri.. Çoğu sahneye kondu çevirdiği oyunların.. Çeviri ödülleri kazandı, defalarca..

Hala hatırlamadınız mı?.

Yönetmen.. Milliyet Yayınlarını yönetti. Editörlük yaptı. Milliyet Çocuk ve Milliyet Sanat dergilerini çıkardı.

Milliyet'te, Sabah'ta, Cumhuriyet'te köşe yazarlığı yaptı!.

Hala mı?.O zaman daha popüler olalım..

Ahmet Kaya'nın "Üşür ölüm bile" ve "Gül Dikeni" şarkılarının sözleri onun. Zülfü Livaneli'nin "Güneş Topla Benim İçin" ve "Memik Oğlan" şarkılarını da o yazdı. Daha.. Edip Akbayram "Ağıt", Grup Yorum "Düşenler.."

İşte bu adam pazar günü Bodrum'da hayatını kaybetti. Bodrum'da villasında mı?. Öyle olmalı değil mi?. Ne gezer?.

Şair

"Bir garip ölmüş diyeler,

Soğuk su ile yuyalar"

demiş.. Sanki Onun için demiş..

Allaben Öyküleri ile, Gaziantep'i tanıtan ve sevdiren hemşerim için..

Ülkü Tamer için yazmış bu satırları aynen..

"Bir soğuk yel eser

Üşür ölüm bile"

demişti, Ülkü..

Hele böyle unutulmuşluk içinde şimdi kim bilir nasıl üşüyordur, mezarında!..