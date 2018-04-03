Ankara Belediyesi, Mucibur Rahman (Bengladeş Kurucu Başkanı) Caddesi'nin adını mı değiştirmeye kalkmış ne?.

Kanal D ana haberine de reyting lazım ya.. Onun için de olay lazım ya?. Başkentte ne kadar yabancı adı taşıyan sokak varsa, tabelasını çekmişler, yoldan geçene soruyorlar?.

"Bu kim?."

Kimse bilmiyor. Dalgalarını geçiyorlar, milletle..

Peki şimdi ben, o ana haberin Genel Yayın Müdürü dahil, tüm ekibini toplayıp İstanbul Sokaklarını sorayım mı, "Bu kim" diye?. Hem sadece yabancıları değil, yerlileri de.. Var mısınız?.

Bunlar çoğunlukla başkentlerde görülen, ülkelerarası karşılıklı jestlerle konulan isimlerdir. Kaç kentte Atatürk, kaç kentte Ankara Caddesi var bilir misiniz, dünyada?.

Bu köşede yazdım.. Fethiye'de dolaşırken Nadir Nadi İlkokulu'na rastlamıştım. Oralıydı ya ustamız.. Adını vermişler. O sırada okul dağıldı. Öğrencilerin arasına karıştım, sordum..

"Kimdir Nadir Nadi?." Bir teki bilemedi. Hiçbiri okulunun adını merak etmemiş. Hiçbir öğretmen de öğretmemiş belli..

Kanal D, ısrarla polemik, ısrarla olay çıkartma peşinde.. Her gece pireler deve oluyor.. Polemiğe katılan da ekrana geliyor..

Alan razı, veren razı..

Keka!.

Ben hala, dostum, kardeşim Ahmet Hakan'ın bir ömür verdiği adının böyle ucuzluklara alet edilmesine tahammül edemiyorum.