Pazar günü Fenerbahçe medyası "Bayram Manşetleri" attı.. "Dursun Özbek'in zaferi.."

Galatasaray'ı batıran başkan Dursun, Mustafa Cengiz'in acemilikleri ve fahiş hesap hataları yüzünden, Mali Kongre'de öyle bir ibra aldı ki, mayıstaki Genel Kurul'da "Yeniden Başkanlık" koltuğuna oturacağını da gösterdi.

Bu da Fenerlileri çok sevindirdi tabii.

Değil başkanlığa yeniden aday olmak, Galatasaray'da üye kalması bile şüpheli duruma düşen bir adamı, kuyudan çekip çıkarmak için kırk plan yapılsa, hiçbiri Mustafa Cengiz'inki kadar parlak olamazdı.

Medyaya sızdırılan haberlerle durduk yerde bir "İbra etmeme" meselesi yaratıldı. Kafatasçı Liseciler derhal tezgahı kurdular..

"Bir mektepli nasıl ibra olmaz?. Bu Galatasaray etiğine uymaz?."

Böyle etik mi olur?.

Biri gelip kulübü soyup gidecek?. Ben onu "Etik olmaz" diye ibra edeceğim. Sonra kulüp batacak!.

Hadi ordan!.

Ama bu Galatasaray Kongresi.. Orda olur..

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hafta içinde, Galatasaray'a dördüncü yıldızı taktıran şampiyonluklardan birinin "Şike" olduğunu bağıra çağıra, hem televizyonlarda, hem gazete manşetlerinde açıkladı.

Bir, tek bir yorumcu "İki futbolcu İgor Tudor'u sattı" dedi diye NTVSpor ve NTV'nin tüm mensuplarının Galatasaray tesislerine girmelerini yasaklayan Mustafa Cengiz, bu rezil saldırıya "Gık" demedi. Diyemedi. Çünkü Aziz Yıldırım'ın dostluğunu kaybetmekten korktu ve yuttu..

Aziz uğruna Galatasaray'ın 4 Yıldız'ına leke sürdü. Kulübün adına leke sürdü.

Bu saldırı, Kongre'de de dile gelmedi. Ne Cengiz lafını etti, ne konuşanlar..

Ben niye "Aranızda olmak bana artık gurur vermiyor" gerekçesi ile, kulüp üyeliğinden istifa ettim?.

İşte bu Kongre yüzünden..

Şimdi bunlar Mayısta gene Dursun'u seçerler..

Günahı Mustafa Cengiz'le paylaşarak!.

İftihar et Mustafa.. Dursun'u sen yıktın. Sen geri getirdin..