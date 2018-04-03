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HINCAL ULUÇ
03 Nisan 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

- Havva, Adem'e ne vermişti de, İnsanoğlu için cennet bitmişti?.
- !
- Peki şimdi hemen hepimizin elinde ne var?.
(Cep telefonunuzu çevirin ve arkasına bakın!. Hem de ısırılmış elmayı gördünüz mü?.)

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