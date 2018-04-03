- Havva, Adem'e ne vermişti de, İnsanoğlu için cennet bitmişti?. - Elma! - Peki şimdi hemen hepimizin elinde ne var?. (Cep telefonunuzu çevirin ve arkasına bakın!. Hem de ısırılmış elmayı gördünüz mü?.)
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