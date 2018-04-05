"Ali" deyince üç isim birden aklıma gelir.. Üçü de birbiriyle ilişkili.. Ondandır..

Ali Kocatepe.. Türk Popunun en sevdiğim parçalarını besteleyen adam.. Dostum, kardeşim, ev arkadaşım..

"Ben gene sana vurgunum/ Nükhet Duru.." "Benim meskenim dağlardır, dağlar/ Sezen Aksu.."

Filiz Ali..

Bedrettin Dalan'ın , ülkemize kazandırdığı Cemal Reşit Rey Salonu'nun Genel Sanat Yönetmeniydi, tanıdığımda.. Harika insan, harika yönetmen, harika dost..

Bu iki Ali'nin ortak yanıydı işte, üçüncü Ali..

Sabahattin Ali..

Kocatepe'nin o muhteşem şarkılarının sözleri, Sabahattin Ali dizeleriydi.

Filiz de, Sabahattin Ali'nin kızıydı.

Kahpe bir tuzak ve bir rezil cinayetle genç yaşında kaybettik o efsane adamı.. Yaşasa kim bilir daha ne şiirler, ne öyküler yazacaktı!.

Ama yazdıkları yetti, tarihe geçmesine.. O ayrı..