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HINCAL ULUÇ
05 Nisan 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ali!..

"Ali" deyince üç isim birden aklıma gelir.. Üçü de birbiriyle ilişkili.. Ondandır..
Ali Kocatepe.. Türk Popunun en sevdiğim parçalarını besteleyen adam.. Dostum, kardeşim, ev arkadaşım..
"Ben gene sana vurgunum/ .." "Benim meskenim dağlardır, dağlar/ .."
Filiz Ali..
'ın , ülkemize kazandırdığı Salonu'nun Genel Sanat Yönetmeniydi, tanıdığımda.. Harika insan, harika yönetmen, harika dost..
Bu iki Ali'nin ortak yanıydı işte, üçüncü Ali..
Sabahattin Ali..
Kocatepe'nin o muhteşem şarkılarının sözleri, dizeleriydi.
Filiz de, Sabahattin Ali'nin kızıydı.
Kahpe bir tuzak ve bir rezil cinayetle genç yaşında kaybettik o efsane adamı.. Yaşasa kim bilir daha ne şiirler, ne öyküler yazacaktı!.
Ama yazdıkları yetti, tarihe geçmesine.. O ayrı..

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