Sevgili kardeşim Ali Karacan, Aydın Bey'in gazete alım satım öykülerini yazarken kullandığım bir sözcükten alınmış.

Telefon etti. Yıllar oldu görüşmeyeli.

Dertleştik. Yemek için sözleştik. "Ne söylemek istiyorsan maille, aynen kullanırım" dedim. Yolladı.. Buyrun..

***