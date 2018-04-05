Cumartesi günkü "Tanburi Cemiller" yazımda Tanbur sözcüğü yığınla geçti. Sabah gazeteyi elime aldım. Hepsi "Tambur" olmuş. Bir gizli el, "Yahu Hıncal Ağbi kırk defa ayni imla yanlışını yapmaz. Hele bir soralım" demeden tüm "n" harflerini "m" yapmış..

İşin aslı ezeli dert..

Türkçemizde, bir hece "n" ile bitiyor, ondan sonraki hece "b" ile başlıyorsa, "n" sesi, hafif "m" gibi okunur.

İstanbul yazar, İstambul gibi okuruz.

Canbaz, cambaz olur..

Anber, amber..

Tanbur da, tambur..

Eee!.. "Türkçe okunduğu gibi yazılır" kuralı da var ya.. "O zaman, nasıl okunuyorsa öyle yazalım" deyince bazıları da, bu "nb"li yazılımlar bazı sözcüklerde "mb"ye dönüştü. Yani imlada bölünme oldu.

Ben "Tanburcu" diyen taraftayım. Mesele o..

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