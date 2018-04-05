9 Nisan Pazartesi.. Notunuzu alın.. İş Sanat'ta Sait Faik Öyküleri var..
Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek, o muhteşem adamın, muhteşem öykülerinden seçmeleri, geçmiş günlerin Radyo Tiyatrosu havasında canlandıracaklar..
Müzik de var, radyo efektleri de..
İşte o öykülerden bir kaçı..
"Müthiş Tren, Havuz Başı Balıkçısını bulan olta.."
Sakın kaçırmayın ve erken gitmeye bakın. Çünkü giriş serbest, yer bulamayabilirsiniz.
Baktınız durum uygun. O zaman, girişte Onay Akbaş'ın fevkalade ilginç sergisi var.. "Kıyısız Dalgalar!." Mutlak görün, bana sorarsanız:. Bayılacaksınız!.