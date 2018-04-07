Yani bu ancak Türkiye gibi başıboş, İstanbul gibi sahipsiz bir ülkede olur..

Teşvikiye Caddesi gene her zamanki gibi kilit. Resmen durmuş trafik, Akaretler yokuşuna dek uzanıyor, bekleyen araç kuyruğu..

Yürürken gördüm, kilitlenmenin sebebini.. İki şerit gelen trafik, House Cafe'den sonra tek şeride düşüyor..

Niye?. Üç şeritli caddenin bir şeridini Belediye İspark yapmış. Para kesiyor. İkinci şerit duble park etmiş araçlarla dolu..

Yahu "Bu İstanbul Trafik Müdürü, bu rezilliğe nasıl çözüm bulmaz, yıllardır" diye düşünürken, dehşeti gördüm..

Duble şeride araba park ettirip yolu kilitleyen değnekçiler (!) sırtlarında "İspark" yazan Belediye Park Görevlileri, iyi mi?.

Yani devletin koyduğu kuralları, devletin bir kısım adamları zerre çekinmeden ve utanmadan ihlal ediyor, devletin öteki adamları da seyrediyor..

Bu İstanbul Trafiği mi adam olacak?.

Şaşarım aklıma.. Evet.. Kendi aklıma şaşarım. Yıllardır "İşe yarar" diye yüzlerce trafik yazısı yazan aklıma şaşarım!.