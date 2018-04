Bu ülkede atari oynanan ilk evlerden biridir, bizimkisi..

Holly sayesinde.. Amerikan Px'inden alıp getirmişti. Herkes de bize doluşur olmuştu, o bilgisayar oyununu oynamak için..

Bugünküler yanında, mağara devri adamı gibi kalır ama o zaman efsaneydi. O atarim, şimdi Sunay Akın'ın Oyuncak Müzesi'nde duruyor, Göztepe'de..

Neyse.. 1970'lerin atarisini, 2016'da Steven Spielberg oynamak istemiş işte ve bu "Ready, Player One/ 1 Nolu Oyuncu Başla" adlı filmi çekmiş..

Bu defa çok gelişmiş bir Atari var karşımızda.. Oyunun içine siz de giriyor ve zorlukları aşarak finale giden kişi siz oluyorsunuz.

Yani iki dünyada paralel devam ediyor film.. Biri, gerçek, harap olmuş, tükenmiş bir gece kondular dünyası.

Öteki Sanal Dünya.. Her şey var, her şey yapabiliyorsun..

Sardı mı sizi?. Bol aksiyon sever misiniz?.

O zaman seçin İstinye Park'ta.. İmax, üç boyutlu mu istersiniz (Ki ben onu seçtim.).

Filmdeki tüm hareketleri, fırtınaları, şimşekleri ve kokuları hissettiğiniz 4K mı, yoksa lüks koltuklarda ikramlı, servisli mi?.

Bir de son not.. Spielberg'in geçen yıl izlediğimiz harika filmi "The Post"u da, 2016'da çekmeye başladığı bu Atari filmine borçluyuz. Spilberg bu filmde kullandığı binlerce dijital sahnenin bilgisayarda üretilmesini beklerken, Post'u aradan çıkarıvermiş.