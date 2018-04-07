"Tarzenler" dediklerim, Tar Düo.. Klasik Sabah Kahve Konserleri"nde salonu mest eden iki genç Tar Ustası Emre Eryılmaz ve Cengizhan Altınsoy. Bu Azeri sazıyla, hem Türk, hem klasik batı müziği çalmışlardı.

Öyle istek gelmiş ki, bu pazar bir daha..

Gene öyle.. Münir Nurettin de çalacaklar, Mozart da..

Teodorakis de var, Azeri usta T. Guliev de. Salem Aysu da var, Brahms da..

Kadıköy'deki Karaköy iskelesi ikinci katındaki İstanbul Kitapevi gene dolacak, bu pazar sabahı, 11.30'da..

Geçen hafta Tanburi Cemilleri dinledik, İTÜ Devlet Konservatuarlı gençlerden.

Ecem Aytekin, kemençe ve soprano.. Aytülü Tarkun, tanbur..

Paşa Güven, ud..

Baba Tanburi Cemil ile oğul Mesut Cemil'den yapıtlar sundular. Ecem'in sesi nasıl güzeldi. Alaturkayı nasıl harika söylüyor.. Eski devir olsa, Fahri Bey hemen kapmış, adını da Maksim'in kapısına yazmıştı.

Ankara'da Emel Sayın'ı, Bahçelievler Akman Salonundaki bir düğünde "İşte prensesimiz" sunumuyla izlediğimde esmerdi ve Ecem yaşındaydı. İki sene sonra da Maksim afişlerine çıktı..

Bu gençler ne olacak peki..

Ne gazinolar kaldı, ne de TRT'de eğlence programları..

TRT Müzik hikâye..