Şimdi desem ki, "Durul Gence 300, Şamil çalacak ve Anadolu Ateşi gurubu Kafkas Dansları ile eşlik edecek..

Açık Hava Tiyatrosu tıklım tıklım dolmaz mı?.

İşte bu gerçekleşti geçen hafta ve kimsenin haberi olmadı..

Neyin haberi oldu?.

Parkinson Farkındalık Günü dolayısıyla bir Dünya Rekoru denemesi yapılmış..

Gazetelerde minnacık haberler.. Kim niye geniş yer ayırsın ki.. Okudum, ne rekorunu nasıl kırdıklarını bile zor anladım.

Yahu mesele Parkinson'a farkındalık yaratmaksa, bırakın Türkiye olayın farkında olsun. Siz zaten biliyorsunuz. İşi aranızda bitirmenin âlemi ne?.

Yıllardan beri Parkinson Hastasıdır kardeşim Durul Gence.. Ona bir gece yapmıştık, TİM'de.. İki saat davul çalmıştı parkinsonlu Durul.

İşte O Durul. Durul Gence 5, Durul Gence 10 ile, 70 ve 80'li yıllara imza atan o muhteşem adam, zirvelere çıktığı ve yıllarca inmediği kendi düzenlemesi Şamil'i bu defa Durul Gence 300 olarak çalacak.

Nasıl 300?. Hepsi parkinson hastası 300 kişiden fazla bir ekiple.. Durul şef ve davulcu..

Önlerinde de Anadolu Ateşi'nin o müthiş Kafkas Dansları ekibi, Şamil oynayacak?.

Hadi gitmeyin bakalım!.

Hadi televizyonlar canlı yayınlamak için yarışmasınlar bakalım!.

"Bunlar iş mi bilmiyorlar" dedim..

Yanına da "Yoksa" koydum.

İşin bu kadar cahili olamazlar..

Yoksa şovu Durul ve Mustafa'ya kaptırmak mı istemediler..

"Ufak olsun, benim olsun" vardır ya bizde..