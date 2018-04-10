İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Geç oldu ama, temiz oldu" deyişimizi de hatırlatarak teşekkür ederim..

İçişleri Bakanı bir genelge yayınlamış ve "Görevde değillerse, Emniyet Şeridine kimse giremez" demiş ve "Çakar kullanma hakkı olanları" liste halinde ilan etmişti.

Emri yerine getiren bir Trafik Polisi, İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nü durdurunca "Sen benim kim olduğumu biliyor musun" sorusu ile karşılaşmış. Çıkan müdür, hemen arkadaşı İstanbul Emniyet Müdürü'nü aramış, Milli Eğitim Müdürü, çakarını çakarak Emniyet şeridinde devam ederken, Bakan emrini yapan polis açığa alınmıştı.

Fatih Altaylı kardeşim olayın üzerine gitti. Ben destek verdim.

Dün de haberi aldım.

Polis N. Ç. görev yaptığı Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevine geri dönmüş.

Ayrıca; İstanbul Valisi de, İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıtası'ndan, 39 ilçenin kaymakamlarından, İstanbul Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı'na birer yazı göndererek "Geçiş üstünlüğüne sahip olmayan tüm araçlardan çakar ve sinyallerin sökülmesini" istemiş..

Dilerim bu "Devlet İstanbul'a dönüyor" sinyali olur.

Teşekkürler Bakanım..

Teşekkürler Valim!.