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HINCAL ULUÇ
10 Nisan 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

İki sorucuk!.

Sırf manşet olsun, sırf haber olsun diye aklına geleni, zemin ve zamana bakmadan yumurtlayan Fikret Orman gene bir skandala imza attı..
Göztepe maçından iki gün önce, Göztepe'nin santrforu Demba Ba'yı iki ay sonraki transferde Beşiktaş'a alacaklarını söyledi.
Demba Ba da, maçta dolaştı durdu, takımını on kişi oynattı.
Şimdi medyamıza soruyorum..
Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın rakibi, Galatasaray değil de Fener olsaydı, gene böyle sessiz kalır mıydınız?. Ya da böyle bir boş boğazlığı Galatasaray Başkanı yapsaydı?.
Fenerbahçe, birisi girip girmediği, öteki ofsayt olup olmadığı tartışılan iki netameli golle Osmanlıspor'u 2-0 yendi. Golü gören, ofsaytı görmeyen ayni yan hakem.
Tartışmaya girmiyorum. Hem o yan, hem de ona uyan orta hakeme soruyorum.
Golleri yiyen Osmanlı değil, Fener olsaydı, o gol kararı verilir, o bayrak kalkar mıydı?.
Cevabı ben biliyorum, herkes gibi.
Onun için, ey hakemler, cevabı bize değil, varsa, vicdanınıza verin!.

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