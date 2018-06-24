Sevgili Nehir Erdoğan minik bir tatil için Paris'e gitmişti. Ordan bana bir video gönderdi. Bir klip daha doğrusu.. Şarkı Riff Cohen'in Avrupa Listelerini alt üst eden şarkısı Dans Mon Quartier /Benim mahallem!.

Klibi kendisi çekmiş.. Yağmurlu bir Paris sokağında geçiyor. Türker Ağabey'e söylemem lazım.. İnanoğlu tabii. Nehir'i bugüne dek kamera önünde oynattı hep. Mutlak kameranın arkasında da denemeli. Şarkı da klip de enfes.. Nehir şarkı sözlerini Türkçesi ile birlikte göndermiş.. Sözler muhteşem..

Buyrun..

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Benim mahallemde, silahları girişte bırakırız.Utanmayanlar, eleştirenler, şüpheciler,Yalan haberciler, palavracılar...Hayır, içeri girmezler!!Sokaklarda leylaklar kokar..Bırakırız zamanı yayılır gider..Gökyüzünü tam görürüz..Şefkatle bahsederiz;Özgürlükten, kibarlıktan..Benim mahallemde, Silahları girişte bırakırız.Cimriler, sosyeteden olanlar, kötü kalpliler;Acelesi olanlar, bezgin olanlar..Hayır, içeri girmezler!!Kızların saçları bazen kabarıktır,Erkekler bazen etek giyerler,Kaldırımlarda şiirler yazılır,Çocuklar parmaklarını şıklatırlar,Çünkü müzik kanundur...Güneş batarken ufukta koşarız;Gezegenin üzerinde yürürüz, Evimizde gibi..Burada hiçbir şeyden endişe etmeyiz;Pasaportumuzda "Dünyalı" diye yazar..Benim mahalleme;Hepiniz davetlisiniz..Ama önce bu mahalleyi, yaratmamız gerekecek..