Arjantin seyircisinin bizden farkı yok.. Yahu daha maç devam ederken, her şey bitmemişken..

Daha mucize de olsa, her şeyi kurtarabilecek maç ve maçlar varken bir taraftar kendi oyuncusunu nasıl yuhalar?.

Bizim taraftar bizi bitirdi.

Onlar da Arjantin'i bitirmek için çırpındılar..

Topa her dokunuşunda yuhalanacak adam o hatalı golü yiyen kaleci miydi aslında?.

Kenarda sirk palyaçosu gibi bir adam vardı.. Kollarındaki dövmeleri göstermek için sanki ceketini çıkarıp atan..

Maçın ikinci yarısı başlıyor.

Durum daha 0-0.. Bizim maç gurubuna döndüm.. "Bu kaleciye paslar Arjantin'in başına iş açacak" dedim..

Kâhin miyim?. Hayır?. Futbol izlemeyi biliyorum sadece.. İlk 45 dakikada o kalecinin, ayakla vurmak zorunda olduğu kaleciye paslarda ne saçma işler yaptığını fark ettim.. Tıpkı bizim Muslera gibi.. Adam baskı altında ayakla oynamayı bilmiyor..

Hepsi o..

Peki benim 45 dakikada fark ettiğimi, o takımı Dünya Kupası finallerine getiren Hoca nasıl bilmez..

Nasıl, yerli yersiz kaleciye pası yasaklamaz?.

* * *

Şu ana kadar, arka direkten içeri giren üç korner golü izledim..

Maçların sadece üçte birini izlediğimi söylemek isterim. Belki de fazladır.

Bu kalecinin gözleri önündeki ön direğe adam koyup, kör noktası arka direğe adam koymama mantığını anlamadığımı kaç kez okudunuz bu sütunlarda sevgili okurlar?.

* * *

..Ve penaltılar.. "Penaltı kurtarılmaz. Kaçırılır" diye en az on kere yazmadım mı bu köşede..

"Önceden bir kale seçip atlamayın kaleciler.. Öğretin onlara kaleci hocaları.. "İyi penaltı atladığın tarafa gelse bile kurtaramazsın" demedim mi, bin defa.. "Ama durur beklersen, kötü penaltıyı mutlak kurtarırsın" diye izah etmedim mi, mantığımı..

Penaltıcılar, atışlarını artık kalecinin durduğu noktaya yapıyorlar.

Adam nasılsa uçup ortayı boşaltıyor çünkü..

Durur beklersen, beklediğin bilinirse, adam kötü penaltı atmaya cesaret edemez.

Risk alır, sert ve direklere doğru vurur. O zaman dışarı atma ihtimali de artar..

Futbol değil, Matematik konuşuyorum..

Filmi de yapılan Nash Matematiği ile.. "Akıl Oyunları" hani..

Futbol da akıl oyunu değil mi?.