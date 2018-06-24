Hayat pahalandıkça başta Bankalar ve telefon operatörleri olmak üzere vatandaşın neresinden neyi damıtabiliriz telaşına girdiler.. Buna artık bazı havayolları da katıldı..

Amerikan hava yollarının yaptıklarını anlatmaktan komedyenler bile sıkıldı..

Bizde.. Hadi isim vermeyeyim..

Şimdi nerdeyse hemen her şey ekstra ücrete tabi olmaya başladı.

Hostesler size bir şey satmak veya sunmak için gözlerinizin içine bakıyorlar.

Öyle ki, susasam bile hosteslerle göz göze gelmemek için ya pencereden dışarı bakıyor ya da uyuyor numarası yapıyor olduk.

Olay böyle bir uçakta geçiyor işte..



* * *

Hostes - Uçağımıza hoş geldiniz efendim..

Biletinizi görebilir miyim?..

Yolcu - Tabii..

Hostes - Yeriniz 12 B.. Bu hizmet için 5 lira ödeyeceksiniz..

Yolcu - Ne için?..

Hostes - Yerinizin neresi olduğu hizmetini aldığınız için efendim..

Yolcu - Fakat, yerimin neresi olduğunu biliyordum..

Hostes - Tamam da.. Bu yer gösterme bedeli efendim.. Havayolumuzun yeni politikası..

Yolcu - Bu duyduğum en saçma şey..

Ödemiyorum..!

Hostes - Bu uçakta uçmak istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz?..

Yolcu - Tamam.. tamam.. Ama bu saçma olayı herkese duyuracağım.. Amirlerinize de..

Hostes - Teşekkür ederiz efendim.. Prim alırım, bildirirseniz. Aman Tanrım, çantanız hayli ağır galiba.. Onu yukarıdaki bagaja yerleştirmenizde yardımcı olmamı ister misiniz?..

Yolcu - Neyse.. Sonunda nazikçe bir teklif.. Buna hayır diyemem.. Teşekkür ederim..

Hostes - Ne demek?.. İşte ol-duuu.. Bunun için ilave 10 lira ödeyeceksiniz..!

Yolcu - Nee??..

Hostes - Havayolumuz ekstra yardım ücreti olarak bu tutarı alır efendim..

Yolcu - Yooo, bu resmen istismar.. Artık buna dayanamam..

Hostes - Haklısınız.. Buraya dayanarak ayakta yolculuk edemezsiniz.. Yerinize oturmalı ve kemerinizi bağlamalısınız.. Uçağımız hareket etmek üzere, ancak önce şu 10 lirayı alayım efendim.. Kemerinizi bağlamak için yardım edeyim mi?..

Yolcu - Hadi ordan!

Hostes - Ödemezseniz güvenlik görevlisini çağırmak durumundayım.. Bunu gerçekten yapmamı istiyor musunuz?..

Yolcu - Ne yani?.. Kelepçeleyip hapse mi atacak beni?..

Hostes - Hayır.. Ama güvenlik görevlisini meşgul ettiğiniz için 50 lira alırlar..

Yolcu - Tamam.. Tamam.. Alın şu 10 lirayı..

İnanamıyorum yahu..

Hostes - Anlayışınıza teşekkür ederiz.. Sizin için başka bir şey yapmamı ister misiniz?..

Yolcu - Aman aman kalsın.. İstemem.. Ama burası çok havasız tepe havalandırması bozuk sanırım..

Çalışmıyor..

Hostes - Bozuk falan değil efendim.. Onun tam yanındaki aralığa tam 5 tane 1 lira atmanız gerekiyor..

İlk 5 dakika için..

Yolcu - Havayolunuz kabinde nefes alabilmemiz için ekstra para mı talep ediyor?..

Hostes - Tabii ki hayır efendim.. Standart kabin içi hava ücretsiz.. Bu tutar ekstra klima talebiniz için isteniyor..

Yolcu - Öfff, alın şu 10 lirayı ama 5 lirasını geri verin lütfen..

Hostes - O 5 lira bende kalsın..

Kaptanımızın "İniyoruz " anonsu için sizi bir daha rahatsız etmeyiz o zaman, efendim..