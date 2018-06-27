Üzerinde güneş batmayan kurumumuz Türk Hava Yolları, harika bir reklam yayınlıyor, televizyonlarda son günlerde..

Nasıl güzel?. Nasıl anlamlı?. Nasıl çarpıcı?. Nasıl gururla ve duyguyla dolduruyor, izleyenlerin ruhunu, kalbini?.

Fikir kimden çıkmış?. Kim yapmış bu harika reklamı çok ama çok merak ediyorum.. Biri açıklar mı acaba?.

Bu arada bir haber çalındı kucağıma..

Dünyanın en büyük ve en ünlü yemek servisi firmalarından, hem de bir Türk şirketi Do&Co ile anlaşmasını feshetme kararı alan THY, bu saçmalıktan dönmüş.. Şirketi kuran ve yöneten Atilla Doğudan ile yeniden görüşmeler başlamış.

Dilerim doğrudur, dilerim THY uçaklarında Do&Co servisi devam eder..

THY'yi dünya listelerinin başına getiren, ikramlarıdır. Yoksa hepsi ayni marka ve model uçaklarla uçuyorlar..