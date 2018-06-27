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HINCAL ULUÇ
27 Haziran 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ne Aykut’muş yahu!.

Biz "Aziz" bilirdik.. Meğer medyadaki asıl lobi, Aykut'unmuş..
Aziz perişan olup gitti. Yerine "Yepyeni bir Fenerbahçe" diyen geldi.
Bir baskı bir baskı.. Yeni Fenerbahçe Aykut'la kurulmalıymış. Ali Koç bile boyun eğdi baskılara, Alttan aldı.. Gitti, görüştü.. "Yerli hoca ise mutlak Aykut" dedi.. Manşetlere çektiler..
Cocu gelince, lobi yön değiştirdi..
"Aykut Milli Takım'a" baskısı başladı bu defa da..
Yahu hem hem de arkasından gelen tarafından kovulan Aykut Kocaman ne yapmış da böyle vazgeçilmez bir hoca olmuş, biri bana anlatsın, ne olur?.
Hocalığını anlamadım ama, spor ahlakını dünya gördü, Şenol olayında..
Bu mu 'a?.
Vallahi, Aykut'sa eğer, nefret ettiğim Luce'nin tarafını tutarım, gözlerimi kapayıp!.

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