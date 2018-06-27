Biz "Aziz" bilirdik.. Meğer medyadaki asıl lobi, Aykut'unmuş..

Aziz perişan olup gitti. Yerine "Yepyeni bir Fenerbahçe" diyen Ali Koç geldi.

Bir baskı bir baskı.. Yeni Fenerbahçe Aykut'la kurulmalıymış. Ali Koç bile boyun eğdi baskılara, Alttan aldı.. Gitti, görüştü.. "Yerli hoca ise mutlak Aykut" dedi.. Manşetlere çektiler..

Cocu gelince, lobi yön değiştirdi..

"Aykut Milli Takım'a" baskısı başladı bu defa da..

Yahu hem Ali Şen hem de arkasından gelen Aziz Yıldırım tarafından kovulan Aykut Kocaman ne yapmış da böyle vazgeçilmez bir hoca olmuş, biri bana anlatsın, ne olur?.

Hocalığını anlamadım ama, spor ahlakını dünya gördü, Şenol olayında..

Bu mu Milli Takım'a?.

Vallahi, Aykut'sa eğer, nefret ettiğim Luce'nin tarafını tutarım, gözlerimi kapayıp!.