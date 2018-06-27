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HINCAL ULUÇ
27 Haziran 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Mısır’ın Messi’si!.

Hem de nasıl Messi, Muhammed Salah, inanmazsınız..
Rusya'ya sadece 'ın değil, 'nın yıldızı olarak geldi. İki maçını izledim. Aynen Messi..
Messi gibi koşmuyor, sadece ve sadece yürüyor.
Santradan kendi yarı sahasına adım attığı yok.. Bir tek pozisyonda bile savunmasına destek olmuyor..
Önüne atılan topa yetişemiyor.
Arkasındaki bek, yetişip geçiyor.
Ayağına atılan topu eziyor, kaptırıyor, onun da peşinden koşmuyor.
Yaptığı en iyi şey artistlik.
Kaybedilen, hem de kendisi baş rolde olarak kaybedilen maçların bitiş düdüğü çalar çalmaz kameraların kendisini göstereceğini bildiğinden ağlıyor. Formasını gözüne sürerek, hüngür!. O formaya sarımsak mı sürüyor acaba, devre arasında?.
Salah "Yararlı, hayırlı olan, durumu düzelten" demek üstelik!.

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