Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel futbolunu "Jogo Bonito"yu oynayan "1982 ve 86 Brezilyası'nı yazmıştım dün. "Ama Dünya Şampiyonu olamadılar" diye.

Safter Yılmaz, Los Angeles Times'ın "Dünya Kupası Finali göremeyen Yıldızlar Listesi"ni yollamış..

1- Christiano Ronaldo /Portekiz. 2- Eusebio/ Portekiz. 3- Zlatan İbrahimoviç/ İsveç. 4- Lev Yaşin/ Rusya. 5- Zico/ Brezilya. 6- Sir Stanley Matthews/ İngiltere. 7- Hugo Sanchez /Meksika.

8- Marco Van Basten/ Hollanda. 9- Raul/ İspanya. 10- David Beckham/ İngiltere.