Berlin'de çok Türk var, bilirsiniz.. Benim baba tarafımın yarısı orda.. Ama bu Türk başka.. Berlin'i fetheden bir Türk'ten söz ediyorum size..

Tahir Aydoğdu!. Kanun sanatçısı.. Modern Folk Üçlüsü'ne eşlik ettiği günlerden tanırım onu.. CRR'de Ferit Alnar'ın o ünlü Kanun Konçertosu'nu muhteşem seslendirmişti..

O Tahir işte, Alnar'ı bu defa Almanlara götürdü. Berlin'in ünlü salonlarından Humboldtforum'a taşıdı..

Konser ertesi heyecanla aradım, "Ne oldu" diye.. Anlattı.. Biraz da haklı sitemlerle..

* * *

Harika bir konser oldu.. Bir kere burada konser dinleme adabı var, ne kimse konuşuyor ne de telefon çalıyor. Telefonla oynayan da yok.

Gerçekten meraklı bir dinleyici topluluğu vardı, dikkatle dinlediler ve alkışladılar.

Güzel bir tanıtım yapılmıştı. Metroda bile afişlerim vardı. Sizin de bildiğiniz üzere Berlin bir festivaller şehri, bir gecede pek çok etkinlik ve konser gerçekleşiyor.

Konser öncesi Chicago Üniversitesi'nde etno müzikoloji doktorası yapan Erol Köymen, Ferit Alnar hakkında geniş bilgi verdi.

Birinci bölümde Ferit Alnar'ın geleneksel tarzda 15-16 yaşındayken bestelediği peşrev ve saz semailerini solo seslendirdim.

Aradan sonra, Orbis Quintet ile Alnar'ın kanun konçertosu, çiftetellisi ve gene solo Alnar'ın hocası Sadettin Arel'in "Düğün Evinde" adlı oyun havası..

Finalde Kemani Kevser Hanım'ın Nihavend longasını Quintet'le çaldık..

Alkışlar dinmedi. Defalarca geldik. 2 bis yaptık.

Biz bu konseri planlarken Alnar'ın 1926 veya 1927'de Darüttalimi Musiki Heyeti ile plak yapmak için geldiği Berlin'i özel seçtik. Humboldtforum salonu, teklifimizi kabul etti.

Son notum..

Avrupa ve Amerika'a her gidişimde hayıflandığım ve "Neden benim ülkemde de olmuyor" diye yakındığım özlemim gene bastı beni..

Merhum Çinuçen Tanrıkorur Üstat söylemişti:

"Türk insanı konser dinlemeyi öğrenemedi. Çocuk getirirler.. Aralarında konuşurlar!.."

Düzeleceğine, şimdi bir de cep telefonları eklendi.. İki seyircimizden biri naklen yayın yapıyor.