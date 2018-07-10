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HINCAL ULUÇ
10 Temmuz 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Niye?.

Hafta sonu kardeşimi okurken güldüm, kusura bakmasın..
niye kazanıyor, niye kaybediyor" diye başlık atmış.
7 madde yazmış, "AK parti niye kazanıyor?"
7 madde yazmış "CHP niye kaybediyor" diye..
Oysa cevabı bize yarım asır önce Mekteb-i Mülkiye'de Nermin Abadan Hocamız (Allah daha da uzun ömürler versin. Bil vesile ellerinden öperim) öğretmişti. Kaç kez yazdım bu köşede bir daha yazayım..
"Türkiye 'Karizmatik Liderler' ülkesidir."
En nefret edenlerinin dahi kabul ettiği bir gerçek var Ahmet!. AK Parti'nin başında hem de ne karizmatik bir lider var.
CHP'de ise, karizmayı geçin "Lider" yok. Arka arkaya on seçim kaybeden adama, dünyanın neresinde lider derler?. Dünyanın neresinde hâlâ onunla seçime giderler?.
Lideri geçin.. CHP'de "Parti" bile yok..
Şu hale bakın.. 24 Haziran hezimetinden sonra, hâlâ teşkilatta hareket yok..
7 değil 77 madde saysan ne olacak Ahmet?.

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