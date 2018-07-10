Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nın yıldızıydı Shakira.. O kupanın resmi şarkısı Waka Waka hâlâ gözlerimin önünde. Ne unutulmaz koreografi, ne unutulmaz danstı..

Kupa için değil, Shakira için Johannesburg'da olmak istemiştim.

Şimdi 2018 Dünya Kupası.. Bu defa Shakira İstanbul'da.. Yarın akşam, Vodafone Arena'da.. Ve ben davetliyim üstelik..

Ama gidemiyorum. Sebep Dünya Kupası, iyi mi?.

Yarın gece, Shakira gene kimbilir ne harika şov yaparken ben ekran başında olmak zorundayım. Son finalist kim olacak, İngiltere mi, Hırvatistan mı?.

İnşallah "Ulan bu maç için mi kaçırdın Shakira'yı" demem!.

***

Biletix'te son kalan biletler için hâlâ şansınız var.. Benden bu konser için bir kaç not..37 ülkede iTunes üzerinden 1 numara oldu. Dijital listelerde 1 numaraya yerleşti.."Me Enamore" ve "Chantaje" [feat. Maluma] parçaları aynı anda Billboard'un "Hot Latin Songs" listesinde ilk 5'e girdi. Chantage Youtube'da 2 milyardan fazla izlendi.Latin müzik tarihinin en çok izlenen video klibi de olan "Chantaje" 16 platinyum ödülü kazandı.