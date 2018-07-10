Perşembe günü "THY herhalde cevap verir" diye yazmıştım.. Tık yok.. Dünyanın en mükemmel hava yolu, hem de nasıl bir münasebetsizlikle ilgili yazıya "Çıt" çıkarmadı. Şimdi "Ayıp" katlandı. Cevap vermemek daha da ayıp, bana sorarsanız.

Serpil Gogen, yurt dışından Sabiha Gökçen'e giderken başına gelenleri anlatmıştı.

Tuvalette otururken içerden sürgülü kapı, dışardan açılır ve hostesle burun buruna gelirseniz ne olursa, işte o gelmişti Serpil'in başına..

THY susuyor ama okurlardan mailler geliyor..

İşte bunlardan birinde Gürsel Erdoğan bakın ne diyor?

"Kız kardeşinizin başına gelen ne yazık ki, genel uygulama.. THY, business class'a ait olması gereken ön tuvaletleri bir şekilde kapatıyor. Ya kırmızı ışıklar devamlı yanıyor, ya da böyle işte.. Hostesler, yolcuları en arkaya yönlendiriyorlar. Belli ki mürettebat ön tuvaletleri kendine ayırıyor. Ya da perdeleri de kapatıp, ön tarafı mürettebat sohbet alanı yapıyorlar.

Size bu uygulamanın standart hale geldiğini söyleyebilirim."

Alooo!.. Alooo!.. THY???