Yankı Erel adlı genç, dünyanın bir numaralı Tenis Turnuvası Wimbledon'da şampiyonluk kupası alan ilk Türk oldu. Gençler Çift Erkekler'de birinci oldu, partneriyle.

Çağdaş Ertuna harika bir yazı yazdı, Milliyet'teki köşesinde..

"Bu ismi neden daha önce duymadık" diye sordu tüm Spor Sayfaları yöneticilerine..

Bu delikanlı Miami'de doğmuş büyümüş de turnuvaya gelmiş değil. Tekirdağlı. Orda tenise başlamış, orda yani içimizde ilerletmiş.

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda aldığı derecelerle dünya sıralamasında ilk 20'ye girmiş.

Haberimiz yok. Wimbledon'da tur üstüne tur geçmiş, haberimiz yok. Finale kalmış hâlâ haberimiz yok. Ayıp değil mi, bunca spor sayfamız varken ve o sayfalar manşetinden son satırına hepsi palavra, hepsi sallama transfer haberleri ile dolarken..

Yaşa sen Çağdaş!. Belki bazı yüzler kızarmıştır.

..ve de Hülya Avşar!.

Yankı'nın sponsorlarından, destekleyenlerden biri de Hülya'ymış meğer.. Hayat boyu tenisin içinde olduğunu bildiğimiz kadın, üstelik..

Onu da spor sayfalarında değil, magazin ekimiz Günaydın'da okudum, minnacık da olsa..

Spor'un doğru yazı ve haberlerini spor sayfalarında aramayacağız demek!.