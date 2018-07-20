Bugün Tebessüm Amerikalı şovmen Jimmy Fallon'dan.. Ama önce iki ön bilgi..

- Amerika'nın büyük bölümünde oylar bilgisayarla kullanılır. Amerikan medyası uzun süre, Trump'a seçimi, oylama sitelerine giren Rus hacker'ların kazandırdığını yazmış ve söylemişti. İnananlar fazla.

- Stormy Daniels, bir escort kız. 1300 dolar karşılığında Trump'la iki saat beraber olduğunu bir Tv şovunda açıklamıştı.

Şimdi söz Fallon'un.

"Trump'la Putin nihayet baş başa görüştüler. Buluşma öncesi Trump hayli gergindi. Şaşmamak lazım. İnsanlar patronlarıyla baş başa görüşmeden önce gergin olurlar.

Görüşme 2 saat sürdü. Başkanın Stormy Daniel ile baş başa görüşmesi daha uzundu.

Görüşme sonrası Putin 'Trump'ın söyledikleri içimi rahatlattı. Onu dört sene daha görevde tutacağım' dedi."