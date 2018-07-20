Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > Tebessüm
HINCAL ULUÇ
20 Temmuz 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Bugün Tebessüm Amerikalı şovmen Jimmy Fallon'dan.. Ama önce iki ön bilgi..
- Amerika'nın büyük bölümünde oylar bilgisayarla kullanılır. Amerikan medyası uzun süre, Trump'a seçimi, oylama sitelerine giren Rus hacker'ların kazandırdığını yazmış ve söylemişti. İnananlar fazla.
- Stormy Daniels, bir escort kız. 1300 dolar karşılığında Trump'la iki saat beraber olduğunu bir Tv şovunda açıklamıştı.
Şimdi söz Fallon'un.
"Trump'la Putin nihayet baş başa görüştüler. Buluşma öncesi Trump hayli gergindi. Şaşmamak lazım. İnsanlar patronlarıyla baş başa görüşmeden önce gergin olurlar.
Görüşme 2 saat sürdü. Başkanın Stormy Daniel ile baş başa görüşmesi daha uzundu.
Görüşme sonrası Putin 'Trump'ın söyledikleri içimi rahatlattı. Onu dört sene daha görevde tutacağım' dedi."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN