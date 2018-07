Galatasaray'ın doğrusu, hazırlık maçları için zorlu rakipler seçmesi, Süper Kupa finali ile başlayacak ve Süper Lig'in yanında Şampiyonlar Ligi ile devam edecek "Çok zor" sezona eksikleri, yanlışları en iyi ortaya çıkaracak zorlu maçlarla başlaması, doğru ve yürekli bir seçim.

Hollanda Şampiyonu PSV maçı çok şey ortaya çıkardı. Arkadan Valencia geliyor.

Düşünün..

Bu karar doğru..

Ama Avrupa'da kamp, hele Galatasaray gerçekten "Meteliğe kurşun atarken, nerdeyse yok edilen voleybol şubesinden sonra, basketbol da resmen değilse de fiilen kapanmak üzereyken, Avrupa'da kamp yapma lüksü ne oluyor?.

Yılın en önemli transferi, Everton'dan kiralanan Onyekuru..

Maliyeti 2 milyon euro. Avrupa kampının maliyeti 4 milyon euro..

Bu cennet vatanımızda, senenin her ayında her türlü iklimi bulmak mümkünken İsviçre'de kamp yapıp, Fransa'da maç oynamak hakkı var mı, bu kulübün?.

Haa!.. Şöyle var.. Eskiden becerikli ve iş bilen yöneticiler öyle yaparlardı..

Avrupa'da üçlü, dörtlü turnuva oynarlardı zorlu rakiplerle. Hiç para talep etmezlerdi. Organizatör kamp masraflarını öderdi, karşılığında.

Takım da iyi rakipler karşısında yenileri ve kadronun eksiğini gediğini görürdü.

Şimdi tam "Ayranı yok içmeye.." vaziyeti..

İşin iç yüzünü bilenlerden öğreniyorum..

Kulüp batma halinde. Öyle kredi mredi ile olacak iş değil.. Büyük bir sermaye girişi lazım. Ya Devlet, ayni batık durumdaki Fener ve Beşiktaş'ı da içine alan büyük bir yardım yapacak. Ya da kulüp hisseleri, Çinli mi, Azeri mi, Katarlı mı bir milyardere satılacak. Başka yolu yok..

Bu durumda Mustafa Cengiz ve Terim ikilisi kararına "Battı balık yan gider"den başka uyar lafımız yok..

Pardon bir de "Atın ölümü arpadan olsun.." Olsun da arpanın en iyisi bu ülkede..

İsviçre'de değil.

Hadi Antalya sıcak ve nemli..

Ama İsviçre'nin yaylalarına beş basacak yaylalar Karadeniz'de var..

Terim ve Cengiz hiç Trabzon ve Rize yaylalarını, Çamlıhemşin'i gördüler mi?.

Safranbolu yahu!. İstanbul'un burnunun dibinde..

Üstelik memleketin dövizi memlekette kalır, parayı da İsviçreli milyonerler değil, güç bela geçinen Türk esnafı kazanır.

***

. Biraz oluştu. Hele şu Valenciamaçını da bir izleyelim de, o zamanuzun konuşuruz..