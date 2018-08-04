Hafta sonu bir televizyonda Paul Scholes'a rastladım..

1993'te scout'lar tarafından keşfedilip Manchester United'e kazandırılan ve futbolu bıraktığı 2013'e kadar sadece Manchester United ve İngiliz Milli takımında oynayan adam..

Pek çok maçını izlemiştim.

Müthiş goller atardı. Futbol yaşamını Manchester adına 104 golle kapadı..

Ben kanalı açtım ki, Scholes golcülüğünün sırrını anlatıyor.

Manchester'de efsane Hoca Alex Ferguson'la çalışmıştı ya..

Fergie ona şöyle dermiş..

"Şut atarken kaleciyi hedef al ve mümkün olduğu kadar sert vur. Çoğu kez nişanladığın kaleciyi tutturamazsın ve top ağlara gider, gol olur.." Gülmeyin.. Düşünün.

Söyleyen dünyanın en büyük hocalarından biri.

Uygulayan ve hem United'a hem de İngilizlere tonla gol kazandıran futbolcu..

Düşününce, ne kadar mantıklı olduğunu göreceksiniz..

Hakan Şükür'e mesela biri bunu öğretseydi?.