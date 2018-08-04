Sevgili Can Sayın, Kenan Doğulu'nun "Vay be" albümüne ve Ömer Faruk Sorak'ın "Issız Ada" klibine bayılmış.***
Kenan Doğulu
Anlatıyor:
'Vay be' isimli 7 şarkılık 14'üncü albümünü geçen hafta piyasaya çıkardı. Şarkıların hepsi gerçekten "Vay be ne güzel" dedirtecek cinsten.
Tam bir yaz albümü.
Issız Ada, Dansa Kaldır, Vay Be, Boş Sayfa hareketli ritmik şarkılar;
Yosun, Boğazımdan Geçmiyor duygusal slovlar.
"Ÿapma" ise benim bu albümdeki favori şarkım hatta "Yılın şarkısı" adaylarımdan.
Reggeavari temposuyla çok değişik ve çok güzel.
'Issız Ada' albümün ilk klip şarkısı. Ama ne klip. Son zamanlarda seyrettiklerimin tartışmasız en güzeli. Adeta bir belgesel tadında hatta fazlası müthiş müziği ve dansları ile.
Klipte kuşlar, balıklar dahil bütün hayvanlar da dans ediyorlar müziğin ritmiyle. Enfes. Doğayı ve canlı türlerini korumayı destekleyen bir klip ayni zamanda.
Eee!. Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak
yönetince böyle oluyor işte..
Şarkı Kenan Doğulu ve Bora Uzer ortak yapımı.
Albümün isim şarkısı 'Vay Be' de harika kanun ezgileriyle ve batı sounduyla tam doğu-batı sentezi yaratılmış.
Bir parantez de kesinlikle 'Dansa Kaldır' şarkısına açmalıyım. Bu şarkı çaldığında dans etmemek mümkün değil. 9/8 lik roman ritimler ve davul zurnalar insanı fırlamaya zorluyor..
'Yosun' duygusal fırtına yaratan bir şarkı. Kenan'ın 'Yosun gözlerine fedaiyim' dizeleri de tabii ki değerli eşine.
Albümün tüm şarkılarının söz müziklerin de Kenan Doğulu ismini görüyoruz.
Tüm düzenlemeler de Issız Ada hariç Ozan Doğulu'nun.
Doğulu ailesi bu albümde gerçekten çok başarılı. Kutlarım. cansayintr@yahoo.com