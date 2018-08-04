Bugün Tebessüm gerçek. Sabah kardeşim Kemal başını okuduğu gazeteden kaldırdı.
"- Stoke City Belhanda'ya talip olmuş. Galatasaray '10 milyon Euro' demiş." "- Üste mi vereceklermiş" dedim.
"- Yetmez" dedi Kemal.. "On milyon artı Feghouli de bonus!..
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