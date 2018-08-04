Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Hıncal Uluç > Tebessüm
HINCAL ULUÇ
04 Ağustos 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Bugün Tebessüm gerçek. Sabah kardeşim Kemal başını okuduğu gazeteden kaldırdı.
"- Belhanda'ya talip olmuş.
'10 milyon Euro' demiş." "- Üste mi vereceklermiş" dedim.
"- Yetmez" dedi Kemal.. "On milyon artı Feghouli de bonus!..

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN