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HINCAL ULUÇ
04 Ağustos 2018, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Medyama bak!..

Adam gece kondu yapmış. Üç katlı.. Kaçak..
Üstüne iki kat daha çıkmış.. O artık alenen kaçak..
O kaçak binanın yanına bir vatandaş tüm yasal izinleri alınmış bir inşaat yapıyor.
O kaçak ve temelsiz bina çöküyor.
Ve başta sevgili kardeşim , medya "Bu kaçak bu temelsiz bina boşaltılmadan çökse ve içinde insanlar ölseydi" diye kıyamet koparacağına, tümüyle yasal işler yapana saldırıyor ve kaçak inşaat sahibini "Bu yasal inşaatı yapanı mahkemeye ver" diye teşvik ediyor.
Kaçağı destekle.. Yasala saldır.. Niye?. O yasal işi yapanı sevmiyorsun da ondan..
Medyası bu olan ülkede işler nasıl düzelir, bir söyler misiniz, bana!.

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