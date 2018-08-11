Gazete 13.. Daha doğrusu "Gazette 13 İnternational" başlığı.. Altında "Sayı 498" yazıyor..

Sevgili arkadaşım, ağabeyim Güngör Denizaşan'ın tam 51 yıldır tek başına çıkardığı gazete bu..

16 Kasım 1933'te doğdu Güngör Ağabey. Benden tam 6 yaş büyük. .. 16 Kasım 1967'de de Gazete 13'ü çıkarmaya başladı. Onun hayatında da benim gibi Kasımlar önemli..

60'lı yıllarda ülkenin en hızlı foto muhabiriydi. Yorulmaz magazinci.

2000'li yıllar ona parkinsonu getirdi. Elleri titremeye başladı ama Gazete 13 devam etti, o titreyen parmaklarla..

Son yıllarda HaberTurk'te pazar günleri, o emsalsiz eski fotoğraflarıyla "Nostalji" köşesi yapıyordu.. O zamanları yaşayanlar için anı.. Bugün güya magazinci, bikini, mini peşindeki gazetecilere (!) de ders niteliğindeydi köşe..

Turgay Bey (Ciner) yazılı HaberTurk'u kapadı ya..

İnternet HaberTurk'de de tasfiye yapmış. Güngör yok.. Ordan gelen üç kuruş, 50 yıllık Gazete 13'e destek oluyordu oysa..

498 nolu sayıda gözlerim yaşararak başlık altı yazısını okudum.

"Sayın Okurlar Lütfen Destek!." İstediği desteğin yolu "Reklam ve abone.." Gazetelerde okudum. Yarım gün çalışan dilencinin günde 500 lira kazandığı ülkemde Güngör, 85 yaşındaki, Parkinsonlu Güngör, 51 yaşındaki gazetesini yaşatmak için reklam ve abone istiyor.

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HaberTurk'teki o doyulmaz "Nostalji Köşesi"ni kendi gazetelerine taşımak isteyen patron ve genel yayın müdürleri de Güngör'ü transfer ederek yardımcı olabilirler tabii..