Türkiye gazetesinde Burhan Can Terzi kardeşim Galatasaray'ın perişan halini anlatan yazısının başlığına notlar çıkmış..

"Sponsor yok!" "Transfer yok!." "Para yok!" "Proje yok!." Hani ünlü fıkrada "Padişahım atın yem yemiyor, su içmiyor, kıpırdamıyor, gözünü açmıyor, nefes almıyor" diyen saray efradı var ya, "At öldü" diyemeyen hani...

Kardeşim Burhan da "Başkan yok" demek istiyor aslında, anlayana..

Var mı Galatasaray'da Başkan!.

Antepli hemşerim.

Mülkiyeli kardeşim. Komşum..

Mafya beni onun mekanında vurdu bir de..

Yollarımızın bu kadar kesiştiği, kendisini bu kadar sevdiğim birisi için bunları yazmak zor ama, Galatasaray ölüyor dostlar..

..Ve de Mustafa kırk yılda bir, o da "Ağlamak için" ağzını açma dışında hiç ama hiçbir şey yapmıyor.

Yapamıyor..

"Her şeyi ben yaparım" kafasında olduğundan, maddi, manevi güçlü ve deneyimlilerden kurulu kadro kurmasına yardımcı olmak için kapısına gelen herkesi kovalamıştı.

Kendi kurduğu kadro ilk günden fire vermeye başladı.

En yakınları, işi en iyi bilenler Mustafa'nın nasıl "Ben"ci ve nasıl "Beceriksiz" olduğunu fark edip yönetimi terk etmeye başladılar.

"Beceriksiz!." Ağır bir itham değil mi?.

Ama hadi biri izah etsin.. Bu ülkede 4 yıldız takmış, başka takım var mı?. 21 kez Şampiyon olmuş başka takım?.

Bu takım bu yıl üstelik Şampiyonlar Ligi'nde oynarken Sponsor bulamıyorsa işin içinde "Beceriksizlik" var mıdır, yok mudur?.

Akla sığmaz bonservis ücretleri ve gene akla sığmaz yıllık garanti paralarla Galatasaray'a kakaladıkları adamları, ayni menecerler bugün niye başka kulübe satamıyorlar ve Galatasaray'ın transfer yapmasını önlüyorlar?.

Bir kulüp başkanı bunu bile çözemiyorsa, ne işe yarar söyler misiniz?.

25 milyon taraftarı, 24 saat yayın yapan televizyonu olan Galatasaray'da "Para yok" diye ağlayan Başkan olur mu?.

Mustafa Cengiz bir, tek bir proje hazırlamış mı?.

Paranın gökten yağmasını mı bekliyor, atın ölmesini mi?.

İşte Ada da gitti, gidiyor.

15 gündür sorduğum sorulara bile yanıt vermiyor Mustafa Cengiz..

Açık ve net sordum..

"Olayı bilmiyor, beceremiyor, başaramıyor da ondan mı susuyorsun, yoksa sen de Ünal ve Dursun gibi el altından eski kiracı ile anlaştın da, konu unutulsun ki Ada oldubittiye gelsin diye mi susuyorsun" dedim.

Ona bile cevap vermedi, veremedi yahu!.

Dünya harikası Ada bu yaz milyon kazanırdı.

Beceriksiz ya da birileriyle el altından anlaşmış Mustafa yüzünden, leş gibi duruyor.

Boğaz gibi bir cennetin ortasındaki inci olacakken, "Leş!." halinde..

Ada gidiyor.

Galatasaray bitiyor..

Mustafa hala sessiz.. Hala orda öyle oturuyor makamında..

Git be kardeşim.. Çek git de, "Benci değil, becerikli" biri gelsin..

Hiç değilse "Umut" gelsin!.