Göçmen yaban kazlarının fena halde bir sorunu var.. Yani nerdeyse nesillerini tüketecek bir sorun..

Sebebi de küresel ısınma..

Kafanızı fazla karıştırmadan anlatayım..

Bu göçmen kuşlar yazın başında Kuzey Kutbuna doğru uçmaya başlıyorlar çiftleşmek için yüz yıllardan beri. Niye kutupta çiftleşiyorlar derseniz, yumurtadan çıkan civciv kazlar, sadece bu bölgede henüz eriyen buzların altından çıkmış minicik, tazecik ve mikropsuz çimleri yiyebiliyor ve ancak o sayede büyüyüp, hayatta kalabiliyorlar da ondan..

Tam buzlar çözülürken orda olmak için binlerce kilometrelik yola çıkmanın zamanı da, kazlar artık ezber biliyor.

Amma velakin, küresel ısınma yüzünden kutup buzları erken erimeye başlayınca, kazlar kutba vardıklarında bakmışlar, çimler artık taze değil.

Yani civcivler yiyemiyor. Çare!.

Daha hızlı gitmek..

Hızlı uçmaya başlamışlar.. Ben demiyorum.. "Bu kazlara ne oluyor" diye merak eden bilim adamları araştırmış onlar söylüyor..

En hızlı uçmaya başlamışlar.

Yetmemiş. Arada dinlenme, nefes alma durakları var. Bir iki günlük, bir kaç mola.. Hepsini iptal etmiş kazlar. Binlerce kilometreyi hem bir defada, hem de daha hızlı uçarak gitmeye başlamışlar.

Sonuç..

Taze çime yetişmişler ama hepsi yorgunluktan perişan..

O perişan halde çiftleşecek hal kalmamış hiçbirinde..

Çiftleşme yok.. Yumurta yok.. Civciv yok!.

Durum senelerdir böyleymiş.

Peki ne olacak o zaman kazların geleceği?.

"Kaz değilmiş be bu azmış Kırk yıl Kaf dağını gezmiş, Kanadın kuyruğun düzmüş, Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz." Diyen Kaygusuz Abdal bu duruma ne derdi acaba?.