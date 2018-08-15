Bakın Sayın İbrahim Eren, TRT Genel Müdürü..

Ben Hıncal Uluç.. TRT Spor Servisi'ne başvurdum. "Beni Berlin'e Avrupa Atletizm Şampiyonası'na yorumcu olarak götürün" dedim. Götürmediler. Ben de kızdım bu yazıyı yazıyorum.

Şaka falan değil, gerçek.. Adaşınız İbrahim Şahin Genel Müdür olduğunda benzeri bir eleştiri yazmıştım. Adam selamsız sabahsız açıklama yaptı ve öyle dedi.

2003 yılında gazeteme, davet eden sponsorlara "Ben yeterince gezdim gördüm.

Artık gençler gitsin" dedim ve bu işten elimi ayağımı çektim. Her türlü davete kapılarımı kapadım. Köşemde de yazdım. Buna rağmen, o adaşınız bana "Nedir" bile demeden, o servisin adamlarının yalanlarına kandı ve bu açıklamayı yaptı.

Şimdi Eren Müdür, Bu TRT, Çetin Çeki ardından Kenan Onuk, onun ardından da Barbaros Talı'dan sonra bir, tek bir atletizm anlatıcısı çıkaramadı.

Berlin'deki Güven Göktaş çeyrek asırdan fazla onlarca şampiyonaya gitti. İnsan baka baka öğrenir yahu.. Hala bilmiyor. Hala o anlatıyor, daha doğrusu anlatamıyor.

TRT bu ülkenin tek televizyon okuluydu.

Ne çıktıysa ordan yetişti. Şimdi şu hale bakın!.

Bakın ve gelecek şampiyonaya artık beni gönderin, ne olur?.