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HINCAL ULUÇ
15 Ağustos 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Hoş geldin Emre!.

Rifat Ababay'ın 22 yıl sonra bıraktığı Posta'nın başına sevgili kardeşim Emre İskeçeli gelmişti de, bir türlü kutlayamamış, "Hoş geldin" diyememiştim.
Pazar günü birinci sayfalarına bayıldım.
Onu vesile edip yazıyorum şimdi.
Sayfanın göbeğine, 1961 tarihli bir yerel gazetesi kupürü koymuşlar. 57 yıl önce, gazete haber değeri görmüş ve yazmış..
"İki günde şehrimizi 32 turist ziyaret etti." "Antalya'ya 32 turist gelmesinin haber olduğu günlerden nereye geldik" derseniz, onun yanıtı da 'nın sunumunda var.
Haberin başlığı "Siz bu haberi okuyana kadar Antalya'ya 32 turist geldi." Bu yıl Antalya'ya gelecek sayısı 14 milyon. Yani dakika 32 turist!.
Kutlarım Emre!.

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