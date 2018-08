Yani bu kadar olur.. Beni Satan Casus /The Spy who Dumped Me'den söz ediyorum..

Son zamanlarda bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum..

Yani ilk defa izlediğim Kate McKinnon diye bir kadın oyuncu var, tam da Peter Sellers'ın dişisi.. Yani bu nasıl bir komedyenlik gücüdür.

Mila Kunis, Los Angeles'ta bu Kate ile ayni evi paylaşan iki arkadaş. Erkek arkadaşı bunu satıyor.. Adam meğer casusmuş. Uluslararası şebekeler, ondaki bir bilgiyi bulmak için kızın peşine düşüyorlar. Düşenlerden biri de Nadeya adlı üçüncü kadın. Eski jimnastikçi, şimdi müthiş bir suikastçi.

Onun en sevdiği varlık, Denge Tahtası.. Nadya Komaneçi.. Denge Tahtasında 10 tam numara alan kız..

Benzetme ve gönderme bu kadar olur.

Ama adına bakmayın. Bu filmde ne casusluk var ön planda, ne de aşk!.

İki arkadaş arasındaki muhteşem dostluk bağları var.. Bir de, en feci cinayet sahnelerinde bile attığınız kahkahalar..

Sakın ola kaçırmayın. Gidin..

Gülün.. Eğlenin ve tıpkı benim gibi The Spy Who Dump Me 2'yi beklemeye başlayın.