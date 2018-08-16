O muhteşem D. Marin Klasik Müzik Festivali'ni Ferit Şahenk bitirdi. Kaleiçi Bale Festivalini de Devlet Operası.. Yapılanlar gitmeye, kalmaya değmez..

Orda olanları oyalar o kadar..

Bu yüzden bu sezon Bodrum'a da gitmez oldum, Aspendos bitince Antalya'ya gitmez olduğum gibi..

Magazin sayfalarında da dişe dokunur bir şeyler bulmak, okumak binlerce midyede inci bulmaktan zor. Hepsi ayni resimler.

Başlıklar bile ayni..

Benim anılarım, bugünün Bodrum'undan daha güzel..

Geçen gün okudum. Ship Ahoy, Bozburun'da da açılmış. Yolu yok.. Tekne ile gidiliyormuş.

Benim açıldığı sene (2001 galiba) gittiğim Bodrum Ship Ahoy'un da yolu yoktu.

Benim Murat 131'i nerdeyse iki kilometre ötede bırakmış, papuçlarımı elime almış, denizin içinden yürümüştüm, zifir karanlıkta.. Çok sevdiğim Melek Boz çağırınca gitmemek olur mu?. Önüme tuzdan yapılmış bir balık heykeli koydu Melek.. Meğer "Tuzda Balık"mış bu.. Elleri ile kırdı, fırından çıkardığı heykeli..

İçinden bir balık çıktı. Ben balık yemez Hıncal, parmaklarını yedi..

Hey Sevgili Melek, Benim Ali Sami Yen'de tribünde yanımda oturan dost, nerelerdesin acaba?.

Yıllardır görüşmedik. Hiç haberini de almadım..