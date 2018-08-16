Yani, Takvim gazetemizi kutlarım.. "Nil'in teknesinde dehşet" demiş manşete ve tam sayfa yapmış fotoğrafları..

"Yazın Gazeteciliği" bu sayfa..

Nil Karaibrahimgil'in teknesindeki fotoğraflar insanın kanını dondurur. Gözü dönmüş bir adam ve bir kadın, iki küçük çocuğu nasıl dövüyorlar..

O çocuklar o adama, o kadına, o insanlık dışı yaratıklara nasıl dehşetle bakıyorlar..

Bunlar ana baba dostlar..

Ana ve baba.. Bu iki kutsal söze leke süren iki yaratık..

Düşünün o çocukları..

Anne ve babaları ile denize, tekne ile denize gidecekler..

Ne mutlu, ne hevesli, ne neşeli, keyifli, heyecanlıydılar o sabah..

Anne ve baba ile tatil yapmak, nasıl güzeldir, nasıl hasrettir, nasıl özlemdir çok iyi bilirim.

Ve olana bakın.. Böyle insanlık dışı, böyle canavarca dövülmek, böylesine "Taciz"e uğramak için ne yapmış olmalı bu çocuklar?. Ki çocuk bunlar yahu.. Çocuk her şeyi yapabilir..

Ey benim "Taciz" denince çok hassas medyam.. İşte bu defaki kanıtlı üstelik.. Ne diyeceksin bakalım.. İzleyeceğim!.

Hadi "Yargılı" infaz edin görelim!.