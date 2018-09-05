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HINCAL ULUÇ
05 Eylül 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Bir tek ben!.

Yani günümüzde hem de nasıl artarak süren bir "Bir tek ben yazdım" modası çıktı..
Hem de ne kalemler, bir şeyi, artık neyse, bir tek kendilerinin yazdığını iddia eder oldular.
Yahu ortalık o konuyu yazan, ya da söyleyenden geçilmezken bu "Bir tek ben" ne demek oluyor?
Bence şu demek oluyor..
Bazı meslektaşlarımız, kendilerinden başka hiç kimseyi okumuyorlar. Bu yüzden de her yazdıklarını bir tek kendilerinin yazdığını sanıyorlar.
..ve bu yüzden de, bazı çok önemli ön görüleri gerçekten ilk defa fark edip uyaranlar güme gidiyor.

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