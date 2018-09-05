Çatışma /Reprisal öyle muhteşem bir film değil.. Orta düzey bir polisiye..

Hepsi o.. Ama içinde, fazla uzun da olmasa, öyküde etkili rolüyle Bruce Willis var. Onun için gittim ben, aldığı çok kötü eleştirilere rağmen.

İyi ki de gitmişim.

Sıkılmadan izledim, filmi..

Bruce'u da gene seyretmek hoş oldu.

Film fevkalade profesyonel bir soyguncu ile, bir amatörün mücadelesini anlatıyor. Amatörün komşusu, emekli polis şefi Bruce işte. Bruce işi evinden çıkmadan yönetiyor, final sahnesine kadar.

Finalde çıkacağını tahmin ediyorsunuz..

Soyguncu bir sahnede ondan "Wyatt Earp" diye söz ediyor. Wyatt Earp, vahşi batının en şöhretli şeriflerinden.

Emekli olmuşken, yeniden silah kuşanıyor ve tarihe geçen efsane olan "O.K. Carrol" düellosunda başrole çıkıyor. Müthiş filmdi. Ordan tahmin ediyorsunuz ki, bu film de bir düello ile bitecek ve Bruce Willis bu defa evinden çıkıp, orada olacak.

Filmin açılışındaki soygun ve finalindeki düello bölümleri çok güzel.

Soyguncu ile bizim amatörle (O da alkolic Doc Holliday'i, O.K.

Carrol'un), emekli polisin adım adım ilerlemelerini anlatan gelişme sahneleri ağır ama hoş.