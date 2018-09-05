"Süper Sahtekârlar Ligi" dedim..

"Çocuklarımıza sahtekârlık öğretmeyelim.

Maç yayınlarının başına 18+ koyalım" diye, şaka değil, ciddi ciddi yazdım.

Hayır.. Aynen, hatta artarak devam ediyor, "Süper Sahtekârlar Ligi.." Çünkü bu ülkede Futbol Federasyonu yok. Çünkü bu ülkede Merkez Hakem Kurulu da yok. Olsa, herkesin gördüğü bu rezilliği görür ve hakemlerle bir seminer yapıp, önünü alırlardı.

Hayır. Ne Demirören, ne de Namoğlu yerlerini dolduran başkan..

Böyle gelmiş, artarak gidiyor..

Ve de çünkü.. Bu ülkede benden başka bu rezillikle uğraşan yok.

Uğraşma, "Ben yazdım bir kere" demekle olmaz. Uğraşma, konu edinme ve başarana dek savaşa devam etmektir. Kimse kimseyi kandırmasın..

Karar verdim. Bundan böyle isim vererek uğraşacağım.

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