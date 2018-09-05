"Süper Sahtekârlar Ligi" dedim..***Oyuncu, konumuzda "Futbol oynayan kişi" demek.. Sahne sanatlarında ise, Oyuncu, Aktör, yani "Rol yapan" demektir. Bizim oyuncular, ikinci anlamda süperler gerçekten.
"Çocuklarımıza sahtekârlık öğretmeyelim.
Maç yayınlarının başına 18+ koyalım" diye, şaka değil, ciddi ciddi yazdım.
Hayır.. Aynen, hatta artarak devam ediyor, "Süper Sahtekârlar Ligi.." Çünkü bu ülkede Futbol Federasyonu yok. Çünkü bu ülkede Merkez Hakem Kurulu da yok. Olsa, herkesin gördüğü bu rezilliği görür ve hakemlerle bir seminer yapıp, önünü alırlardı.
Hayır. Ne Demirören, ne de Namoğlu yerlerini dolduran başkan..
Böyle gelmiş, artarak gidiyor..
Ve de çünkü.. Bu ülkede benden başka bu rezillikle uğraşan yok.
Uğraşma, "Ben yazdım bir kere" demekle olmaz. Uğraşma, konu edinme ve başarana dek savaşa devam etmektir. Kimse kimseyi kandırmasın..
Karar verdim. Bundan böyle isim vererek uğraşacağım.
Hadi küçük takımların küçük adamları tamam.. Ama Büyük Takımların "Büyük" Oyuncularını affetmem mümkün değil. Seçimlerimi ordan yapacağım.
"Sen de mi Brütüs" demek için..
Bu haftanın ilk üçünde üç Beşiktaş
lı var.
1- Oğuzhan
. Beşiktaş'ın hem de kaptanı ve futbolu en iyi bilen ve oynayan adamlarından biri.. Sana biri sadece dokunmuşken, kendini çığlık atarak yere atmak, yerde bir yeri kırılmış rolü yapmak, sonra da kalkıp tazı gibi koşmak yakışıyor mu?. Beşiktaş'ın hem de kaptanı olarak, örnek olmalısın?. Bu mu, örneklik anlayışın?.
2- Quaresma
.. Bu ülkede seyretmekten en zevk aldığım adamsın.
Ama ne zaman topu kaptırsan yerdesin..
"Benim adım Q7.. Topu kaptırdıysam demek faul" çırpınması içindesin.
Rol harika.. Her defasında hakeme itiraz da harika..
3- Gökhan
.. Fener'de de, Beşiktaş'ta da oynarken bayıldığım "Keşke bizde olsaydı" dediğim oyuncusun.
Ama o da "Brutus" oldu, Oscarlık oyuncu. Nasıl atıyor, topu kaptırınca kendini yere..
Ne var ki, bu defa geri tepti, süper aktörlükler..
Gökhan göğsüne, baskette bile zor faul olacak hafif kadar dokunan rakibine kart göstertmek için kendini öyle yere fırlattı ki, omuz üstü düşüp kendini sakatladı ve oyun dışı kaldı.
Quaresma topu kaptırınca, her zamanki gibi yere yattı. Ordan gelişen akında, tek kalan Adriano'ya yardım edemedi. Topu götüren Yusuf'un asisti gol olurken, Q7 yerde rol kesmeye devam ediyordu.