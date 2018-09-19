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HINCAL ULUÇ
19 Eylül 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Beşiktaş ve Şenol!.

Başkan , meydanı boş bulmuş bildiği gibi at oynatıyor. Durup dururken kongre ile yönetimi bile kendince pürüzlerden temizledi ama.. Bence Kartal fırtınadan önceki sessizliği yaşıyor..
Sebep, Şenol Güneş..
Şenol Hoca hem bazı yıldızları sevmiyor, hem de Başkan'ı.. Görüntüler ve karşılıklı iğneli sözleri medyam yorumlamaktan çekiniyor ama "güneş" de balçıkla sıvanmıyor..
Geçen hafta Quaresma'nın oyundan alındığı sahneye bakın.. Portekizli'nin suratında öfke, hatta nefret izleri var..
Şenol, 'ın süper starını hep iyi oynarken oyundan alıyor. Neden, sizce?.
için söylediğine bakar mısınız?.
"Negredo'nun ne olduğundan haberim yok.." Yani Beşiktaş'ın hocasının umurunda değil Negredo öyle mi?. Peki öyle şey olur mu?. Olması mümkün mü?.
Şenol bu sözleriyle hem Negredo'yu aşağılıyor, hem Başkana laf sokuşturuyor.
Başkan da ona sokuşturuyor tabii..
Şenol 'e laf atıyor. Orman "Şenol anlamamış.
Terim hepimizi kast ediyor" diye düzeltiyor..
Bu anlattıklarım kaçıncı örnekler..
Tsunami yakında, haberiniz olsun!.

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