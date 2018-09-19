Geçen salı Efes Antik Tiyatro'daydım. Bu pazartesi İstanbul Açık Hava'da.. Gene harika bir gece..

Bakar mısınız?. Sahnede bir Yunan sanatçı.. Despina Vandi.. Bir yanında müthiş klarnet Serkan Çağrı..

Öte yanında efsanemiz Derya Köroğlu.. Yarı Rumca, yarı Türkçe bir rebetiko söylüyorlar:. Telli Turna!.. ve açık hava korosu ayakta eşlik ediyor. Yanımda oturan Nilgün Belgün, dans ediyor..

Sahneye bakıyorum..

Ege'nin iki yanındaki bu iki millet dost.. Kardeş.. Zevkleri ayni..

Keyifleri ayni.. Neşeleri, heyecanları ayni.. Akdeniz'de hevesleri olanlar, bu dostlukta menfaatleri zedelenenler tarih boyu birbirimize düşürmek için neler yaptılar, yazmaya gerek yok..

Ama Kurtuluş Savaşı'nı Yunan'a karşı veren Mustafa Kemal'i, Nobel Barış Ödülü'ne o Yunan aday gösterdi.

Türk/ Yunan dostluğunu en iyi bilen ve yaşayanlardanım.. İki tarafta da fanatikler var biliyorum.. Ama onlara rağmen, Ege'nin iki yanında iki "Dost" millet var.. İşte canlı anıtı sahnede..

İşte Despina, Derya ve Serkan yan yana.. İşte Açık Hava ayakta..

İşte Despina "Çiftetelli Türkika" söylüyor.. Alkışlarla bir daha söylüyor..

Klarnet Festivali'ni Yedinci kez düzenleyen ve bize bu geceyi yaşatan Serkan Kardeşime teşekkürlerimle..