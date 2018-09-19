15 Eylül Milliyet, pazar eki..

İnternete girin "Bir film çektim hayatım değişti" başlıklı yazıyı bulun. Orda bir resim var. Yan yana iki kadın. Biri sinemacı.. Konu o..

Öteki gazeteci.. Sinemacıyla röportaj yapmış.

İki kadından biri doğal haliyle öyle duruyor. Öteki ful makyaj..

Özel tasarım bir kıyafet ve de nasıl poz vermiş..

Hangisi, hangisidir sizce?.

Özel makyaj, özel giyim ve özel poz, gazeteci olanda iyi mi?.

Sinemacı olan, gelecek filminde bu "Çok özel gazeteci"ye başrol verirse şaşmam..

Neden mi?.

Bu akşam KanalD Anahaber'e bakın. O gazetecinin oyun gücü(!)ne de hayran olacaksınız..