Yukardaki fotoğraf mı?. Araştırmacı gazeteciliğimin kanıtı..

Menemen'in sonuna dek gittiğimin resmidir bu bir.. İkincisi.. Son zamanlarda köşelerde resim kullanmak, hele de köşeyi yazanın kendi resmini kullanması moda oldu.. Eee.. Benim başım kel mi?.

Son günlerin en müthiş polemiği..

Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur?.

Ben de gittim bu resmi çektirdim ki, hem kanıt olsun, hem modaya uyalım, bahane olsun..

Tamam mı?.

Peki sonuç.. Valla menemeni, Menemen'de öğrenemedim. Öylesi de var, böylesi de..

Benim bildiğim.. Daha doğrusu yediğim..

TRT yıllarında Ankara'da, Mithatpaşa Stüdyolarının karşısındaydı damat Fethi'nin ofisi.. Sık sık giderdim.. "Hoca" derdik..

Şantiyelerinin usta başısı, Elazığlı bir dünya tatlısı yaşlı adam. Beni görünce fırlar malzemeleri alır, bir Menemen yapardı, parmaklarımızı yerdik. Hocadan sonra çok tattım ama hiçbir yerde beğenip yemedim.

Hoca mı?.

Soğansız yapardı..