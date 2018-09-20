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HINCAL ULUÇ
20 Eylül 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Bugün Tebessüm Amerikalı komedyen 'ten..
"Amerika'da bir adam 30 bininci Big Mac'ı yiyerek rekor kırdı" dedi, ünlü Tv şovmeni.. Sonra kırılan rekoru açıkladı..
"En uzun süreli intihar eylemi.."

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