Bugün Tebessüm Amerikalı komedyen Ellen Degeneres'ten.. "Amerika'da bir adam 30 bininci Big Mac'ı yiyerek rekor kırdı" dedi, ünlü Tv şovmeni.. Sonra kırılan rekoru açıkladı.. "En uzun süreli intihar eylemi.."
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