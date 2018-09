Bu ülkede harikulade güzel şeyler oluyor.. Gazeteleri açıyorsun, birinci sayfa kavga dövüş siyaset. İçerde, cinayet, kaza, felaket..

TV Ana Haberleri de öyle.. İç karartma, felaket tellallığı yapma yarışındayız.. Oysa bu millet, hele de bugünlerde "İç açıcı, moral verici" şeylere nasıl aç?.

Bunları yazmak, bunları anlatmak için masala da gerek yok..

"Güzel şeyler yazmak" niyeti ile bakmak yeterli, görmek için..

Örnek vereyim mi?.

İzmir'deydim ya geçen hafta..

Ağbimlerle Yeni Foça'ya gittik pazartesi günü.. Yengemleri ziyarete..

Dönüşte eski Foça'yı görmek istedim.

Sahil yolunu seçtik. Oto yoldan çıkınca bir cennete giriyorsunuz güzel ülkemde..

Eski Foça şirin bir Ege kasabası.

Çocukluğumun Bandırması'na benziyor..

Sahil boyu kordon.. Önü plaj, arkası aile gazinoları.. Göz alabildiğine..

Ve hepsi dolu.. Masalar değil, sandalyelerin hepsi dolu.. Kasabanın içine girdik. Mahalle aralarında da kafeler var.. Onların da hepsi, ama hepsi dolu..

İnsanlar hallerinden belli, eğleniyorlar..

Pazar akşamı Fuar'daydık.. Yani yollar metrobüs içi gibi.. Yürürken "Pardon" demeniz gerek. Öyle dolu.. Fuar tıklım..

Ertesi gün gazetede okudum. Akşam dokuzda Fuar kapılarını kapamışlar iyi mi?.

Binler, binler Fuarda..

"Perşembe akşamı Kordon'da güneş batıralım" dedik. Yer bulabilsek.. Koca Kordon.. Kilometrelerce, kafe, restoran..

Oturacak yer yok iyi mi?. İzmir sokakta akşam üzeri..

En arkada bir yere sığındık. Alsancak'ta Miko'ya, dostlar Cenap ve Elçin'e gideceğiz de.. Gittik. Can Yücel sokağı iki yanlı kafe ve restoranlarla dolu.. İki yan da tıklım tıklım.. Orda da insanlar şen kahkahalar atıyorlar..

Peki hani dolar almış başını gitmiş..

Hani kriz varmış..

Yahu krizin ilk belirtisi evinde oturmak, ilk tasarrufu, çayını, kahvesini evinde içmek, kuruşları saymaya başlamak değil midir?. O zaman Ege'nin bu hali ne?. İzmir'in Kordon'undan, küçük kasabaların mahalle aralarına her sandalyenin, yaşamın keyfini çıkaranlarla dolu olması haber değil mi?.

Mikonos'taki ikoncan fotoğrafı mı, Eski Foça'nın ara sokaklarında "Yaşayan" günün keyfini yaşayan, mekânları tıklım tıklım insanlarımın resimleri mi?.

Kötü haber sattırmıyor artık dostlar..

Millet bıktı felaket tellallığından.. Tabii eleştireceğiz.

Görevimiz..

Bir gazetede her türlü haber olmalı.. Muhalif, iktidar eğilimli, fark etmez.. Gazeteler iyi şeyleri de yazmalı..

Televizyonlar güzellikleri de göstermeli..

Çin'deki ne zaman, nerde belli değil, feci kazayı ana haberlerde sunan mesela KanalD gibi kanallar, İzmir'de yaşanan muhteşem fuar gecelerinden bir görüntü, Ege sahillerinden bir güzelliği ekrana getirdiler mi acaba, yaz boyu?.

Bir cennet ülkede yaşıyoruz.. Kıymetini bilelim. Nankörlük etmeyelim..