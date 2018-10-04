Mini mini Valimiz Fahrettin Kerim Gökay olacaktı da, seni kulağından çivileyecekti, kornacı dostum..

Gürültü kirliliği kadar tehlikeli bir pislik yoktur. Ama bunu İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu anlatamadı, ben nasıl anlatayım, Valimize, Emniyet ve Trafik Müdürlerimize..

Zart korna, zurt korna..

İnönü Stadı'nın önünden sahil yoluna ineceğiz. En öndeyiz, ışığı bekliyoruz. Yeşil yandı.. Ama önümüz kapalı. Sahil yolu tampon tampona.. Nereye gideceğiz.. Durumu sen de görüyorsun.. O zaman ne oluyor o "Zart.. Zart.. Zart.."

Ne oluyor ha!.

Dünyada bu İstanbul kadar korna çalan Uygar (!) şehir var mı acaba?.

Bir Fahrettin Kerim tanıdım ben, bir de Mümtaz Tarhan.. İnsanların beyi ve ruh sağlıklarına önem verip, korna yasağını hem de nasıl uygulatan.

Bugünküler gibi, sabahtan akşama vali konağında çay, kahve oturup, Ankara'dan biri gelirse, onu karşılama v e uğurlama için, yaşadığı ve yönettiği(!) kentin sokaklarına çıkanlardan değildi onlar..

Valiydiler!.